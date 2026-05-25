Шок и напрежение възникват около случай с автомобил, който полицията настоява да бъде предаден доброволно. В продължение на часове няколко патрулни екипа убеждават собствениците да подпишат протокол за доброволно предаване, но те категорично отказват.

Ситуацията се усложнява допълнително, след като става ясно, че полицейският „паяк“ се е повредил и автомобилът, обявен за издирване, не може да бъде репатриран на място. Казусът поставя въпроси около практиките при подобни случаи и твърденията за „схеми с лизингови измами“.

В рубриката „Пълен абсурд“ проследяваме случая, в който семейство твърди, че е закупило автомобила по напълно законен път, но въпреки това се оказва въвлечено в конфликт с органите на реда.

Историята започва преди около два месеца, когато семейството получава предложение за изгодна покупка на автомобил чрез техен познат. Колата е внесена от Нидерландия, регистрирана е в България с всички необходими документи и е преминала през регистрация в КАТ. Сделката е финализирана при нотариус и автомобилът е придобит на изплащане.

По думите на потърпевшите, в началото не са имали съмнения относно законността на сделката, тъй като всички процедури са били изпълнени коректно. По-късно обаче възниква напрежение около изплащането на автомобила.

Казусът ескалира, когато при полицейска проверка става ясно, че автомобилът е обявен за издирване чрез Шенгенската информационна система. На място пристигат няколко полицейски екипа, които според разказа на семейството настояват за подписване на протокол за доброволно предаване.

Собствениците твърдят, че не са получили достатъчно информация за основанията за изземването и кой точно издирва автомобила. По техни думи им е било обяснено, че без подпис няма да могат да запазят автомобила, а при подписване той ще бъде върнат в определен срок.

Семейството отказва да подпише документа, позовавайки се на правни съвети и съмнения относно процедурата. Те настояват, че автомобилът е закупен напълно законно и не следва да бъде предаван доброволно.

Допълнително усложнение възниква заради технически проблем с репатриращата техника, което забавя действията на място.

