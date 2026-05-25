Прелели реки, евакуирани хора, бедствено положение и десетки сигнали за наводнени домове в Централна Северна България. Най-тежко засегнати бяха районите на Велико Търново, Габрово, Априлци и Севлиево, където поройните дъждове изкараха реки от коритата им, заляха улици и затвориха пътища.

Севлиево е един от най-тежко пострадалите райони, където хората започват да разчистват след водното бедствие. Улици останаха под над метър вода, а десетки жители бяха евакуирани с лодки заради покачването на река Росица.

Продължава бедственото положение във Велико Търново и Габрово, предстои оценка на щетите

Според кмета Иван Иванов целият град както и още шест села от общината са без вода. „Западният довеждащ водопровод беше спрян на 22 май поради това, че 87 метра от него беше отнесен над река Видима. Почистването на домовете на хората в най-ниската част на града е другия основен проблем. От вчера два екипа описват щетите. До снощи 85 жилища бяха обходени. Вероятно малко над 100 ще е общият брой. Има един човек в неизвестност от 10 часа на 23 май. От днес имаме помощ от Велико Търново и Габрово за почистването на района. Оптимистичният вариант е до довечера аварията да бъде отстранена и да се пусне отново водата“, разказа Иванов. Той уточни, че се раздава минерална вода на гражданите, както и за лечебните заведения, училища и детски градини, при които няма да има прекъсване на учебния процес.

Той открои няколко причини за бедствието - огромното количество вода, причинено от снеготопене от планината, съчетано с дъжд.

Областният управител на Габрово Кристина Сидерова посочи, че е в постоянен контакт с регионалния министър Иван Шишков. „Днес той, земеделският и социалният министри идват, за да се обсъдят мерки в подкрепа на пострадалите. Освен в Севлиево, имаме пострадали домове и в Дряново и Габрово, където продължава описването на щетите и почистването. Продължава и доставката на вода от държавния резерв“, съобщи тя. И добави, че еднократната помощ, на която имат право понеслите щети по домовете си, е в размер на 1171 евро. А след като бъдат описани щетите, ще се свика и междуведомствената комисия.

Във Великотърновско пък се стигна до евакуации заради покачването на Янтра, а в Априлци придошлите води отнесоха част от инфраструктурата и наложиха частично бедствено положение.

ВСИЧКО ЗА НАВОДНЕНИЯТА ЧЕТЕТЕ ТУК

Повече по темата гледайте във видеото.