Тази седмица Рене Карабаш беше на крачка от това да спечели чуждоезичния "Букър" за романа си "Остайница". Книгата поставя отново България на литературната карта на света, само три години, след като Георги Господинов спечели тази награда. В "Историите на Мария Йотова" ви срещаме с Рене, която все още е в Лондон.

"Не съм ядосана или разочарована, защото стигнахме до финала. След обявяването на победителя, журито сподели, че изборът на първия е бил много труден. На следващия ден много хора ми писаха, че "Остайница" е техният победител. Все още не мога да разбера как книгата стигна толкова далеч", каза Рене.

Рене Карабаш не успя да спечели литературната награда „Букър”

Рене разказа как е решила да разкаже точно тази история в своята "Остайница". "Избрах тази тема в книгата, защото е по-радикална. Исках да покажа докъде може да стигне патриархата и какво е да живееш в свят, в който мъжете имат повече права от жените. Романът има много теми, но една от основните е борбата да бъдеш и да избереш себе си", обясни авторката.

Тя разказа и за срещата на Дуа Липа с нейната книга. "В церемонията за 10-годишнината от създаването на награда "Букър", тя разказва за моята книга", разказа Рене Карабаш.

Георги Господинов: Номинирането на втора българска книга за „Букър” е чудо, което се случва рядко

В сезона на баловете, Рене отправи и послание към завършващите. "Да се връщат и да поправят грешките си. Ако ние не поправяме малките грешки в живота си, няма как да поправим големите. Трябва да четат книги, защото това се превръща в луксозно преживяване, а те са едно спасително място, в което можем да забавим темпото и да се свържем със себе си", призова тя.

Целия разговор гледайте във видеото