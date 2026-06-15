Тежък пътен инцидент със загинал се е случил на пътя между курорта Слънчев бряг и Свети Влас, движнието в района е затруднено, предаде кореспондентът на БТА в Бургас Галя Тенева.

Катастрофата е станала около 19:40 часа тази вечер. Лек автомобил е блъснал украинска гражданка, която е загинала, съобщиха от полицията на мястото на инцидента.

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Жената се е движела по тротоара, когато е била ударена от автомобила. Районът е отцепен, а движението в участъка се регулира от полицейски екипи.

Шофьорът е бил млад мъж от Бургас. Към момента не се съобщават повече подробности за причините за инцидента.

Редактор: Цвета Лазаркова