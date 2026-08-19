България взима изпреварващи и по-интензивни мерки спрямо информацията за нивото на заплаха към момента. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет.

Припомняме, че по-рано днес „Файненшъл Таймс” съобщи, че Иран обмисля атаки срещу американски военни обекти в Европа, включително в България. Миналият месец страната ни одобри използването на авиобазата „Безмер” от американски самолети за презареждане с гориво .

„По отношение на база „Безмер” координирано с МО и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки. Подсигурили сме се. Мерките са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите. Следим постоянно ситуацията и процесите”, увери Демерджиев.

Редактор: Ина Григорова