Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов излезе с остра позиция след протеста пред Съдебната палата в София по случая „Петрохан – Околчица“ . В публикация във Facebook той атакува демонстрантите. "Много битки съм водил, но тая за Петрохан е една от най-странните. Да, шантава работа. Бях сигурен, че всичко е толкова ясно, че злото е толкова зло, че дори няма нужда да го идентифицираш. То е такова зло, на инстинктивно ниво. А вместо това - майки, които сами дават децата си в ръцете на педофил убиец и дори след убийството на детето си носят снимката на педофила до сърцето си", написа той.

Трифонов определи казуса като „една от най-странните“ битки, които е водил. Той заяви, че е очаквал ситуацията да бъде еднозначна, но реакциите на хората са го изненадали.

Лидерът на ИТН отправи остри обвинения към хора, които подкрепят версията на близките на загиналите, както и към медиите, които им дават публичност. В позицията си той използва обидни квалификации по адрес на протестиращите и ги нарича „ненормалници“.

Повод за коментара му е протестът от 28 септември пред Съдебната палата. Демонстрацията беше под надслов „Не на лъжите и вандализма за Петрохан“. Участниците настояха за прозрачност и обективност по разследването и се обявиха срещу премахването на паметната плоча на загиналите, което самият Трифонов обяви, че е направил. „Мислех, че със събарянето на този ш***н камък всичко ще свърши“, пише лидерът на ИТН и добавя, че според него след премахването на плочата случаят е трябвало да приключи.

Слави Трифонов разруши плочата в памет на загиналите на „Петрохан” (СНИМКА)

В края на публикацията си Трифонов пише заяви, че протестите срещу действията му ще намалеят и в крайна сметка ще изчезнат.

Междувременно близки на загиналите и граждани настояват за пълна прозрачност по случая „Петрохан – Околчица“. Според тях все още има ключови факти и експертизи, които не са представени или съдържат разминавания.

Редактор: Дарина Методиева