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Според него съществуването ѝ е позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието
Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов заяви, че е премахнал паметната плоча на прохода „Петрохан“.
В публикация в социалните мрежи той определя съществуването ѝ като позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието. Освен това твърди, че за поставянето ѝ нямало издадено разрешение от Община Берковица.
„Това на прохода „Петрохан“ не е паметна плоча. Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Гнус ме е да коментирам какво означава перо с цветовете на дъгата, кръстосано с нож и това, че името на педофила-убиец и имената на убитите от него едно дете и един младеж са изписани редом едно до друго. Това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че всеки нормален човек би бил просто потресен. На всичкото отгоре за поставянето на тази паметна плоча на педофилията, убийството и самоубийството няма никакво разрешение от общината в Берковица, на чиято територия е „Петрохан“. Съществуването на такава плоча е позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието. Общината в Берковица не се погрижи да премахне този срам. За това се погрижих аз!!“, пише лидерът на ИТН.
Шефът на ДАНС: Данните за „Петрохан“ са били в прокуратурата още през 2025 г.
„Поставял съм паметна плоча. Тя се намира на плажа край Синеморец и е в памет на двама смели, всеотдайни и жертвоготовни мъже - Петър Тодоров и Христо Стефанов. Те спасиха две давещи се деца от морето, но самите те не успяха да излязат и загинаха. Живот за живот. Бях изключително впечатлен от тяхната смелост и саможертва, поисках разрешение от общината в Царево, показах им проекта, уточнихме мястото и сега там има паметна плоча. На нея, освен имената на Петър Тодоров и Христо Стефанов, пише още: „Живите затварят очите на мъртвите, мъртвите отварят очите на живите!“, добавя Трифонов.
Днес около обяд на място пристигна и майката на загиналия 22- годишен Николай Златков, чието тяло беше открито в кемпер под Околчица.
Ралица Асенова заяви, че е потресена от случилото се и определи действията като недопустими. „Нямам думи. Ако не сме имали необходимото разрешение, можеха да се свържат с нас. Независимо дали става въпрос за глоба или за друга санкция. Това дори не мога да го нарека вандализъм - то преминава всякакви граници. Говорим за паметна плоча на шестима починали души“, каза тя.
Асенова посочи, че близките са преминали през изключително тежки осем месеца и призова прокуратурата да се намеси. „Моля прокуратурата да се самосезира. Ако в тази държава има обективност и закон, трябва да има реакция. След като нямаме разрешително, нека ни потърсят органите, да си платим глобите, да ни дадат възможност да я преместим, защото ние е сложихме тук, тъй като беше блокиран пътят горе“, заяви тя.
Журналистът Владимир Йончев определи случилото се като недопустимо отношение към паметта на починали хора и отправи критики към политиците, свързани със случая. „Представяте ли си какво общество сме, когато гаврата с мъртви хора е основна задача на политиците. Похвали се политик, който е бил начело на най-голямата партия в България и от когото милиони българи са очаквали да спасява страната“, заяви той.
От Община Берковица потвърдиха, че за поставянето на паметната плоча не е било поискано разрешение. На мястото пристигнаха разследващи, а по неофициална информация във връзка със счупването ѝ е започнало досъдебно производство.
Заради разследването плочата беше иззета от мястото с тежка техника.
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