Италия направи решителна стъпка към завръщането на ядрената енергетика близо четири десетилетия след като страната се отказа от нея. Сенатът даде окончателна зелена светлина на закон, който позволява на правителството на премиера Джорджа Мелони да изгради новата нормативна рамка за използване на съвременни ядрени технологии.

Планът не предвижда просто възстановяване на старите атомни централи. Рим насочва вниманието си към реактори от ново поколение, включително малки модулни реактори. Целта е ядрената енергия постепенно да стане част от енергийния микс на страната наред с възобновяемите източници.

Хърватия работи по проект за изграждане на атомна електроцентрала

Правителството аргументира промяната с необходимостта Италия да намали зависимостта си от внос на енергия, да ограничи използването на изкопаеми горива и да осигури по-стабилни доставки за домакинствата и бизнеса. Темата придоби още по-голяма тежест на фона на нестабилните енергийни пазари и геополитическите конфликти.

„Устойчивата ядрена енергия, заедно с възобновяемите източници, ще направи Италия сигурна, независима и конкурентоспособна страна“, заяви министърът на околната среда и енергийната сигурност Джилберто Пикето Фратин след окончателното гласуване. Правителството планира необходимите подзаконови актове за практическото прилагане на закона да бъдат подготвени до края на годината.

Италия се отказа от ядрената енергетика след референдума през 1987 г., проведен година след аварията в Чернобил. Действащите реактори постепенно бяха изведени от експлоатация. Страната обаче продължи да внася електроенергия, включително произведена в атомни централи в съседни държави като Франция.

Кабинетът на Мелони смята, че технологичният напредък позволява ядрената енергетика да бъде разглеждана по различен начин спрямо ситуацията отпреди близо 40 години. Според Пикето Фратин при най-благоприятния сценарий производство на ядрена електроенергия в Италия би могло да започне около 2033–2034 г.

Турция и САЩ със споразумение за ядрени технологии от ново поколение

Плановете обаче продължават да разделят италианското общество. Поддръжниците виждат в ядрената енергия възможност за по-голяма енергийна независимост и намаляване на въглеродните емисии, докато противниците поставят въпроси за безопасността, радиоактивните отпадъци, разходите и времето, необходимо за изграждането на нови мощности.

Правителствените оценки сочат, че ако ядрената енергия достигне поне 11% от енергийния микс на Италия, страната би могла да намали с около 17 млрд. евро разходите за декарбонизация до 2050 г.

Редактор: Цветина Петкова