Хърватия работи по изпълнението на проекта за атомна електроцентрала. Беше създадена работна група за подготовка на закон за ядрената енергия. Това е стратегически въпрос в интерес на енергийната независимост.

Това заяви хърватският министър на икономиката Анте Шушняр в интервю за Otvoren.

Шушняр припомни, че в началото на годината в неговото министерство беше създадена работна група за ядрената енергия.

„Бих казал, че не само мислим, но и оперативно работим по реализацията на този проект. Първата стъпка беше създаването на работна група, която да работи по измененията и приемането на закона за ядрената енергия. Надявам се до края на годината законът да бъде внесен в Парламента и приет, каза министърът.

Той подчерта, че това не е идеологически, а стратегически въпрос, като заяви: „Ако искаме да бъдем енергийно независима страна, трябва да тръгнем в тази посока. Това е посоката, в която се движи целият съвременен свят, и без нея няма енергийна независимост“.

Шушняр посочи, че ЕС е заделил 240 млрд. евро за инвестиции в ядрената енергия в рамките на многогодишната финансова рамка. Когато беше запитан за възможното местоположение на новата атомна електроцентрала, той отговори, че това ще решат експертите.

„Работната група включва хора, които разбират от ядрена енергия, и ние развиваме сътрудничество и с университетите ни. Доминиращо хърватският талант участва в изграждането на атомната електроцентрала Кршко. Искаме да възродим обучението по ядрена енергия във Факултета по електротехника и компютърни науки в Загреб, за да подготвим нов персонал за строителството и управлението на такива електроцентрали в Хърватия“, каза той.

Министърът подчерта, че в момента Хърватия получава около 16% от енергията си от атомната електроцентрала Кршко. Самият този факт, добави той, „говори достатъчно за това колко важна е ядрената енергия. Това е базовата енергия, която ни е необходима заедно с всички възобновяеми енергийни източници, защото стабилизира мрежата и системата“.

Шушняр заяви, че днес енергийният сектор на Хърватия е проникнат от частни интереси и търсене на печалба, но държавата трябва да отчита националния интерес.

Редактор: Иван Петров