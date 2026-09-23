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Търговците имат 5 работни дни да представят необходимата документация и да направят обосновка на всеки един компонент в цената
Продължават проверките на Комисията за защита на потребителите по бензиностанциите в страната. Експертите следят за евентуално необосновано поскъпване на горивата и влизат в националните вериги, местните, както и по-малките търговски обекти.
Търговците имат 5 работни дни да представят необходимата документация и да направят обосновка на всеки един компонент в цената. Резултатите се очакват следващата седмица.
Горивата поскъпнаха с по още 1 евроцент
„Целта ни е българските граждани да знаят на какво се дължат високите цени на горивата. Оказва се, че те са постигнати чрез най-голямото увеличение в търговията на дребно през последните месеци - 10% пункта над средно европейското. Би следвало да бъде проследена цялата структура на пазара на горива, цялата верига на доставки, включително и цените на едро, които се формират от един най-голям търговец. Той има господстващо положение на пазара”, посочи председателят на КЗП Мая Манолова.
Репортер: Александра ИвановаРедактор: Дарина Методиева
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