В Министерството на външните работи се състоя среща с българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Това съобщиха от ведомството.

Срещата е проведена по указание на министъра на външните работи Велислава Петрова от заместник-министъра Христо Полендаков. Петрова е в Ню Йорк, където участва в 81-вата редовна сесия на Общото събрание на ООН.

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Припомняме, че вчера Йорданов се прибра на територията на страната ни, след като премиерът Румен Радев заяви, че очаква по възможно най-бързия начин да бъде подготвено отзоваването на посланика ни в ОАЕ. Повод за това стана информация, представена от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му дружество, което плащало разходи за полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства.

Външният министър Велислава Петрова заяви, че е разпоредила проверка по случая. Тя уточни, че проверката ще бъде извършена на място, а не само документално. По думите ѝ това означава, че екип на Министерството на външните работи ще трябва да посети ОАЕ. Петрова посочи, че проверката се очаква да бъде извършена през следващите няколко седмици.

Редактор: Георги Иванов