Неделното хоро пред Народния театър в София предизвика обществена реакция заради силната музика и твърденията, че тя пречи на провеждането на театрални представления. Темата беше поставена от актьора Георги Златарев в социалните мрежи. По думите му миналата неделя спектакъл на сцената „Музите“ на Народния театър е бил проведен при изключително силен шум отвън.

„Изиграхме успешно постановката благодарение на изключителния професионализъм на колегите ми, но беше мъчително, защото отвън трещеше музика със страшна сила“, заяви Златарев в предаването „Пресечна точка“.

Той обясни, че сцената „Музите“ се намира непосредствено зад прозорците на втория етаж на сградата, откъм фасадата на Народния театър. Според него именно близостта до пространството пред театъра прави спектаклите особено чувствителни към външния шум.

По думите му проблемът не е свързан с конкретния жанр или вид музика.

„Дори Моцарт да бяха пуснали, той пак щеше да ни пречи. По никакъв начин видът музика няма значение“, коментира Златарев.

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Актьорът постави и въпроса за използването на пространството пред Народния театър за организирани прояви. Той посочи, че през годините театърът е подавал сигнали до Столичната община и други институции заради подобни случаи.

Златарев твърди, че част от сигналите са от последните няколко години, а според него някои от проявите вече са били преместени на други места, включително в района на езерото „Ариана“.

По думите му въпросът не е дали хората имат право да използват публичното пространство, а дали при провеждането на такива прояви се съобразяват с останалите граждани и с дейността на театъра.

„Винаги стои въпросът дали пречиш на другите“, каза Златарев.

Той посочи още, че според информацията, с която разполага, полицията е съставяла актове при подобни случаи, но изрази съмнение доколко санкциите се изпълняват.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова