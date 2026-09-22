От МВР са създали необходимата организация за подпомагане на движението в днешния празничен ден. Допълнителни екипи са разположени по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и по други основни пътни артерии.

Основната цел е да се намали рискът от катастрофи и да се гарантира безопасността на пътуващите. Пътните полицаи ще следят основно за неправилни маневри и рискови изпреварвания, съобщи главният инспектор към "Пътна полиция"- ГДНП Тихомир Тодоров.

В контрола са включени и екипи с необозначени автомобили, които ще следят за агресивно шофиране и ще спират водачите, създаващи опасности за движението. Очаква се то да стане особено засилено в следобедните часове.

"Челюсти": Ще спре ли мега пътна агенцията войната по пътищата?

Създадена е и допълнителна организация в района на Симитли и Кресненското дефиле. В посока София ще бъде въведено реверсивно движение, като пътуващите към столицата ще разполагат с две ленти, а в посока Кулата ще остане една.

За облекчаване на трафика от 12:00 до 20:00 часа се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистралите и основните пътища. Ограничението няма да важи за автобусите и камионите, превозващи живи животни, бързоразвалящи се храни и опасни товари.

От „Пътна полиция“ призовават шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и да се съобразяват с въведената организация на трафика.

Репортер: Александра Иванова

Редактор: Дарина Методиева