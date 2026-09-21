Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с американския конгресмен Джо Уилсън, основател и дългогодишен съпредседател на Групата за приятелство с България в Камарата на представителите. Разговорът се състоя в рамките на посещението на министър Петрова в Ню Йорк за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

В центъра на срещата са били стратегическото партньорство между България и Съединените щати, сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната, както и възможностите за по-активен политически и икономически диалог между двете страни.

Илияна Йотова води българската делегация на 81-вата сесия на ООН

Снимка: Пресцентър МВнР

Министър Петрова подчерта значението на устойчивата подкрепа в Конгреса за развитието на двустранните отношения. Тя благодари на конгресмен Уилсън за дългогодишната му ангажираност към България.

Снимка: Пресцентър МВнР

„България и Съединените щати са съюзници и стратегически партньори. Нашата задача е да превръщаме това партньорство в конкретни резултати за сигурността, икономиката и устойчивостта на двете страни“, заяви министър Петрова.

Редактор: Георги Иванов