За девети смъртен случай от западнонилска треска в Северна Македония съобщи директорът на Клиниката по инфекциозни болести в Скопие д-р Фадил Цана, цитиран от кореспондента на БТА в Скопие Маринела Величкова. Починалият е 66-годишен пациент със съпътстващи заболявания, който бил приет в клиниката преди 28 дни. Досега там са хоспитализирани общо 66-има пациенти с това заболяване, като в момента в нея се лекуват 11 души.

Има ли основания за страх от разпространение на западнонилска треска у нас

Поради случаите на западнонилска треска в Северна Македония здравните и ветеринарните власти предприеха засилени извънредни локални мерки. В няколко общини и селища, които се считат за най-засегнати, беше обявена епидемия, а след като вирусът беше доказан при няколко мъртви врани в Скопие и Ресен. Министерството на здравеопазването издаде актуализирани медицински указания за повишено внимание към граждани над 60 години и пациенти на имуносупресивна терапия. Най-много случаи на заболяването има в Скопие, но заболели има и във Велес, Куманово, Свети Николе и Кавадарци, като само при един от случаите е регистрирано пътуване до Гърция, където има висок брой заразени.

Западнонилската треска е трансмисивно вирусно заболяване при хора и животни. Болестта се предава основно чрез ухапване от заразени комари, които са преносители на вируса. Най-честите симптоми включват треска, главоболие, мускулни болки и в някои случаи обрив. Повечето хора, заразени с вируса, развиват леки или умерени симптоми, но в редки случаи заболяването може да доведе до сериозни неврологични усложнения като менингит или енцефалит, които могат да бъдат животозастрашаващи.

Редактор: Цветина Петрова