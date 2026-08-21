Здравните вноски, платени между 26 и 31 август, няма да се отразят автоматично в електронната система на НАП и НЗОК. За това информират от Националната здравноосигурителна каса.

Причината е, че Националната агенция за приходите временно ще преустанови актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите. Прекъсването се налага заради техническо обновяване на системите на НАП с цел повишаване на мрежовата сигурност.

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За да се избегнат затруднения при получаването и предоставянето на медицинска помощ, НЗОК приканва гражданите с прекъснати права, на които в тези пет дни предстои ползване на услуги, напълно или частично заплащани от НЗОК, да платят вноските си най-късно до 26 август.

Редактор: Ивета Костадинова