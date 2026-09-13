Жители на великотърновското село Обединение излизат на протест заради зачестилите тежки катастрофи на опасно кръстовище край населеното място. Повод за недоволството е поредният фатален инцидент от 2 септември, при който загина жена. Само три дни по-късно на същото място е станала още една катастрофа.

Преди година хората от Обединение отново протестираха. Тогава на кръстовището бяха поставени гъвкави колчета и допълнителна сигнализация. Според местните жители обаче мерките не са достатъчни и настояват за изграждането на кръгово кръстовище.

„Катастрофите продължават. Има някакво развитие – има отпуснати пари от републиканския бюджет за кръстовището. Трябвало е да започне реконструкцията през април, а сега сме септември и няма кръгово“, заяви организаторът на протеста Снежана Йорданова.

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По думите ѝ само кръгово кръстовище може да не е достатъчно и са необходими допълнителни мерки за обезопасяване на участъка.

Кметът на Обединение Христо Ганев също алармира за сериозния проблем. „Не мога да кажа какъв точно е проблемът. През ден има катастрофи. Със страх всеки минава тук. Трябва да има работна група, която да разреши този проблем“, каза той.

От АПИ съобщиха за NOVA, че още през април тази година е подписан договор с фирма изпълнител за изграждането на кръгово кръстовище. От агенцията уточняват, че се очаква стартирането на ремонта, но изграждането на съоръжението ще бъде факт.

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