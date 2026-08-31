Мотоциклетист е настанен в болница в тежко състояние след пътен инцидент във Великотърновска област, съобщи кореспондент на БТА в Свищов Антоанета Бълдъркова

Катастрофата е станала на разклона за павликенското село Мусина. По първоначални данни са се сблъскали мотоциклет и микробус.

При удара е пострадал водачът на мотора. Той е транспортиран до болница във Велико Търново, където е приет за лечение с опасност за живота.

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Шофьорът на микробуса е тестван за алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са отрицателни. От двамата водачи са взети и кръвни проби за изследване. Обстоятелствата, довели до сблъсъка, се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова