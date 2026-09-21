Вашингтон е отказал да издаде визи на част от делегацията на иранския президент Масуд Пезешкиан, която трябва да отпътува за Ню Йорк за участие в Общото събрание на ООН. Сред получилите отказ са членове на комуникационния екип на иранския държавен глава, предаде БТА.

Иранската държавна информационна агенция ИРНА определи решението като „безпрецедентна враждебна мярка“ от страна на американското правителство. Агенция "Мехр" също съобщи за отказите, като се позова на говорител на иранското президентство.

Иранска делегация ще участва в Общото събрание на ООН в Ню Йорк

САЩ са разрешили на основната част от иранската делегация да присъства на сесията на Общото събрание. Сред одобрените за пътуване са президентът Пезешкиан и външният министър Абас Арагчи. Делегацията обаче ще бъде по-малка от миналогодишната и ще бъде подложена на ограничения за придвижване и покупки в Ню Йорк.

Пезешкиан се очаква да направи обръщение пред Общото събрание на ООН в сряда. Той ще бъде най-високопоставеният ирански представител, който посещава САЩ от началото на войната между Вашингтон и Техеран.

Редактор: Ралица Атанасова