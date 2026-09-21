Германия планира от 1 октомври да въведе намаление на данъците върху бензина и дизела с 0,17 евро на литър, предава „Ройтерс”.

Говорител на германското финансово министерство уточни, че целта е средствата, необходими за мярката, да бъдат възстановени чрез облагане на извънредните печалби на енергийните компании.

Европейски правителства обсъждат налагането на данък върху приходите на петролните компании

Правителството обяви в петък, че ще намали данъчното облагане на бензина и дизела с 17 евроцента на литър, дни след като канцлерът Фридрих Мерц обеща облекчения за потребителите и бизнеса, засегнати от рязкото поскъпване на горивата.

Редактор: Ина Григорова