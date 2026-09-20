Бившият английски национал Андрос Таунсенд се размина без тежки травми след необичаен инцидент непосредствено преди мач в Тайланд. 35-годишният футболист беше ударен и затиснат от валяк за поддръжка на терена по време на загрявката на своя Пратчуап преди победата с 3:0 над Патани.

Кадри от случилото се бързо се разпространиха в социалните мрежи. На тях се вижда как играчите загряват, докато машината преминава през игрището. Таунсенд се оказва на пътя ѝ в момента, в който се подготвя да отправи удар към топката.

Кристиан Ериксен колабира по време на мача на Дания срещу Украйна

Съотборниците му веднага се втурват към мястото на инцидента, след като англичанинът остава под тежката машина. Първоначално ситуацията предизвика сериозно притеснение за състоянието му.

Таунсенд обаче се отърва без сериозна контузия. Доказателство за това дойде още в същия двубой - той се появи на терена като резерва в добавеното време при вече решен мач.

Бившият футболист на „Тотнъм“, „Кристъл Палас“ и „Лутън Таун“ продължава кариерата си в Тайланд. Преди да премине в Пратчуап, той носеше екипа на втородивизионния Канчанабури Пауър

Редактор: Цветина Петкова