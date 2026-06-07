Датският национал Кристиан Ериксен колабира по време на приятелската среща между Дания и Украйна, играна в град Одензе – третия по големина град в Дания. Бившият полузащитник на "Тотнъм Хотспър" и "Манчестър Юнайтед" падна на терена по време на двубоя, което наложи незабавната намеса на медицинските екипи.

Според първоначалната информация Ериксен е бил в съзнание след инцидента. Срещата е била прекратена.

Случаят предизвика сериозно безпокойство, тъй като през 2021 г. датчанинът преживя сърдечен арест по време на мача между Дания и Финландия на Европейско първенство по футбол 2020. Тогава той беше реанимиран на терена, а впоследствие се възстанови и се завърна към професионалния футбол.

По-късно на Ериксен беше поставено специално устройство за регулиране на сърдечния ритъм – имплантируем кардиовертер-дефибрилатор (ICD). Лекарят на националния отбор на Дания Мортен Бойзен заяви: „Кристиан се чувства добре и сам напусна терена. Според мен устройството е сработило така, както трябва. За кратко той загуби съзнание, но много бързо дойде на себе си и успяхме веднага да осъществим контакт с него. Сега предстоят допълнителни изследвания в болница, за да се установи каква е причината за инцидента. Поддържаме постоянна връзка както с него, така и с лекарите в лечебното заведение. Кристиан е в добро състояние и ме помоли да поздравя всички играчи и да им кажа, че е добре“.

Нито Дания, нито Украйна успяха да се класират за Световното първенство по футбол тази година.

Редактор: Дарина Методиева