Куба съобщи тази нощ, че е възстановила националната си електропреносна мрежа след поредното масово прекъсване на електроснабдяването - седмото за тази година - на фона на тежката енергийна криза на острова, който е подложен на натиск от САЩ.

Властите обаче предупредиха, че прекъсванията на електроснабдяването продължават поради недостига на електроенергия.

Повреда „по преносните линии“, съчетана с „нестабилни метеорологични условия“, доведе в петък до прекъсване на електроснабдяването в западната част на страната, по-специално в столицата Хавана, след което се разпространи и в други региони.

Eлектропреносната мрежа на Куба се срина изцяло

Снощи в 20:00 ч. местно време (00:00 ч. в полунощ по Гринуич) държавната електрическа компания „Юнион Електрика“ (UNE) съобщи, че „Националната електропреносна мрежа на Куба (SEN) отново е свързана в цялата страна“.

Островът обаче остава частично без електроенергия поради ниския производствен капацитет, предупреди Лиснер Крус от „Юнион Електрика“ по кубинската телевизия. „Последиците (от аварията) са сериозни“, обясни той.

В кубинската столица Хавана около 48% от населението снощи е имало достъп до електроенергия по най-нова информация, предоставена от ръководената от Крус държавна електрическа компания.

Редактор: Ивета Костадинова