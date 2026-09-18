Снимка: gettyimages
Шведската звезда разкритикува изпълнителната власт на САЩ за използването на нейна песен във видео, свързано с депортациите в страната
Шведската поп звезда Зара Ларсон разкритикува Белия дом за използването на една от най-популярните ѝ песни във видео, свързано с имиграционни акции и депортации в САЩ.
Видеото е публикувано в социалните мрежи и включва песента „Midnight Sun“ на Ларсон. В кадрите се виждат агенти на американската имиграционна служба ICE и други служители на правоприлагащите органи, които задържат хора и ги отвеждат с автомобили.
Кейти Пери разкритикува Белия дом за използване на нейна песен
Публикацията е озаглавена „never ending deportations“ – препратка към текста на песента „never-ending midnight sun“. Впоследствие музиката е премахната от публикацията, но самото видео остава видимо в TikTok профила на Белия дом.
Ларсон реагира на видеото в триминутно видео, публикувано в социалните мрежи. Клипът ѝ вече е събрал над 4,2 милиона гледания в TikTok. „Толкова е дехуманизиращо“, заявява певицата, коментирайки използването на песента ѝ.
„Тези хора във видеото - те са истински хора“, казва Ларсон. По думите ѝ голяма част от хората без документи в САЩ са обикновени хора, които работят и се опитват да осигурят по-добро бъдеще за себе си.
Zara Larsson responds to the White House using her song “Midnight Sun” in a video promoting ICE deportations:— Pop Crave (@PopCrave) September 17, 2026
“I’m just sad. My heart is heavy seeing that, because I wish I could speak to whoever made that video.” pic.twitter.com/h0L1VghGJk
Певицата критикува и начина, по който темата за депортациите е представена чрез социалните мрежи, като обвинява Белия дом, че превръща сериозната тема в своеобразен интернет мем и използва музиката ѝ, за да насърчава разделение.
Според Ларсон смисълът на „Midnight Sun“ е свързан с връзката между хората и природата, а не с посланията, представени във видеото.
Това не е първият път, в който Ларсон възразява срещу използването на нейна песен от администрацията на президента Доналд Тръмп. По-рано тази година тя разкритикува видео, в което Тръмп танцува на различни събития, съпроводено с нейния хит „Lush Life“.
И други известни изпълнители са реагирали срещу използването на тяхна музика от Белия дом. Песента „August“ на Тейлър Суифт беше премахната от видео, публикувано от администрацията през август. Сабрина Карпентър и Ариана Гранде също са заявявали публично, че не желаят музиката им да бъде използвана в съдържание на администрацията на Тръмп.
NEW: Singer Sabrina Carpenter fumes after the Trump White House used one of her songs on a video of ICE agents making arrests.— Collin Rugg (@CollinRugg) December 2, 2025
The White House overlayed Carpenter's song 'Juno,' which is about all her "freaky positions."
"This video is evil and disgusting. Do not ever involve… pic.twitter.com/OpKwfnShwn
Песен на Оливия Родриго също беше свалена от публикация, след като певицата осъди използването ѝ в съдържание, което определи като „пропаганда на омразата“.Редактор: Георги Иванов
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