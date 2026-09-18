Шведската поп звезда Зара Ларсон разкритикува Белия дом за използването на една от най-популярните ѝ песни във видео, свързано с имиграционни акции и депортации в САЩ.

Видеото е публикувано в социалните мрежи и включва песента „Midnight Sun“ на Ларсон. В кадрите се виждат агенти на американската имиграционна служба ICE и други служители на правоприлагащите органи, които задържат хора и ги отвеждат с автомобили.

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Публикацията е озаглавена „never ending deportations“ – препратка към текста на песента „never-ending midnight sun“. Впоследствие музиката е премахната от публикацията, но самото видео остава видимо в TikTok профила на Белия дом.

Ларсон реагира на видеото в триминутно видео, публикувано в социалните мрежи. Клипът ѝ вече е събрал над 4,2 милиона гледания в TikTok. „Толкова е дехуманизиращо“, заявява певицата, коментирайки използването на песента ѝ.

„Тези хора във видеото - те са истински хора“, казва Ларсон. По думите ѝ голяма част от хората без документи в САЩ са обикновени хора, които работят и се опитват да осигурят по-добро бъдеще за себе си.

Zara Larsson responds to the White House using her song “Midnight Sun” in a video promoting ICE deportations:



“I’m just sad. My heart is heavy seeing that, because I wish I could speak to whoever made that video.” pic.twitter.com/h0L1VghGJk — Pop Crave (@PopCrave) September 17, 2026

Певицата критикува и начина, по който темата за депортациите е представена чрез социалните мрежи, като обвинява Белия дом, че превръща сериозната тема в своеобразен интернет мем и използва музиката ѝ, за да насърчава разделение.

Според Ларсон смисълът на „Midnight Sun“ е свързан с връзката между хората и природата, а не с посланията, представени във видеото.

Това не е първият път, в който Ларсон възразява срещу използването на нейна песен от администрацията на президента Доналд Тръмп. По-рано тази година тя разкритикува видео, в което Тръмп танцува на различни събития, съпроводено с нейния хит „Lush Life“.

И други известни изпълнители са реагирали срещу използването на тяхна музика от Белия дом. Песента „August“ на Тейлър Суифт беше премахната от видео, публикувано от администрацията през август. Сабрина Карпентър и Ариана Гранде също са заявявали публично, че не желаят музиката им да бъде използвана в съдържание на администрацията на Тръмп.

NEW: Singer Sabrina Carpenter fumes after the Trump White House used one of her songs on a video of ICE agents making arrests.



The White House overlayed Carpenter's song 'Juno,' which is about all her "freaky positions."



"This video is evil and disgusting. Do not ever involve… pic.twitter.com/OpKwfnShwn — Collin Rugg (@CollinRugg) December 2, 2025

Песен на Оливия Родриго също беше свалена от публикация, след като певицата осъди използването ѝ в съдържание, което определи като „пропаганда на омразата“.

Редактор: Георги Иванов