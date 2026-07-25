Певицата Кейти Пери публично разкритикува администрацията на президента Доналд Тръмп заради използването на нейния хит от 2010 г. „Firework“ в публикация в социалните мрежи, показваща военни ракетни удари.

В публикация в социалните мрежи в събота тя заяви, че е „дълбоко потресена и ядосана“ от факта, че песента ѝ е използвана като фон за кадри с военни атаки, като добави, че не е давала съгласието си и по никакъв начин не подкрепя това използване.

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Пери обясни, че песента символизира надежда, изцеление и вътрешна сила за хора, преминаващи през трудни моменти, и че използването ѝ за озвучаване на насилие противоречи изцяло на посланието ѝ.

I am deeply appalled and angry to see “Firework” used on the @WhiteHouse TikTok account as a backing track for video footage of military strikes. I did not approve this, I was not asked, and I absolutely do not condone it.



I wrote this song to be an anthem of hope, healing, and… — KATY PERRY (@katyperry) July 25, 2026

Видеото на Белия дом, публикувано по-рано тази седмица, съдържа кадри от военна атака срещу неуточнено място без допълнителен контекст.

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Инцидентът не е първи по рода си - по-рано тази година Кеша разкритикува правителството за използването на нейната песен „Blow“ в клип с изтребители и военни удари, а през декември 2025 г. Сабрина Карпентър осъди използването на песента ѝ „Juno“ във видео на Белия дом, показващо арести, извършени от Имиграционната и митническата служба на САЩ (ICE).

Белият дом все още не е коментирал случая след отправено запитване.

Редактор: Никола Тунев