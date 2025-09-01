Кейти Пери получава последната усмивка след вълна от критики срещу турнето ѝ „Lifetimes“. Поп звездата вече е продала 1,1 милиона билета и е реализирала приходи от над 80 милиона долара, съобщи „Пейдж Сикс“, позовавайки се на нейния мениджмънт.

Според данни, предоставени на Billboard, сумата от 80 милиона долара идва от продажби на билети за шоута в САЩ, Канада и Австралия, където Пери е изиграла общо 45 концерта. Впечатляващите приходи не включват предстоящите ѝ концерти в Латинска Америка, Европа и Китай. Представителите на певицата не са отговорили веднага на запитване на „Пейдж Сикс“.

Кейти Пери свидетелства по дело за луксозен имот

40-годишната изпълнителка е подложена на сериозни критики онлайн както за турнето „Lifetimes“, така и за последния си албум „143“. Подигравки предизвикаха сценичните костюми и хореографията. Един потребител в X попита: „Хората плащат, за да гледат това?“. Друг добави: „Изглежда като някой, който е излязъл от пенсия след 30 години и се опитва да повтори същите движения, които е правил, когато е бил млад и популярен“.

През април Пери бе критикувана и за участието си в полета на Blue Origin заедно с Гейл Кинг, Лорън Санчес, Айша Боу, Аманда Нгуен и Кериан Флин. Недоволни гласове определиха пътуването като неоправдано разхищение на средства. Сред известните личности, които публично го осъдиха, бяха Емили Ратайковски, Оливия Мън, Оливия Уайлд и Джесика Частейн.

Певицата отговори на негативните коментари по-късно същия месец, наричайки критиците си „нестабилни и неизлекувани“. „Моля, знайте, че съм добре, работила съм много върху осъзнаването на себе си – какво е реално и какво е важно за мен“, написа тя в коментар в Инстаграм на фен страница.

„Моят терапевт каза нещо преди години, което се оказа ключово: ‘никой не може да те накара да повярваш нещо за себе си, което вече не вярваш’. Ако някога почувствам нещо по този въпрос, това е възможност да изследвам чувството под него“, продължи певицата.

Тя подчерта, че когато „онлайн светът се опитва да я превърне в човешка пинята“, избира да приема ситуацията с достойнство и да изпраща любов. „Знам, че много хора страдат по различни начини и интернетът е силно място за изливане на нестабилни и неизлекувани емоции“, допълни Пери.

Финансовият успех идва в труден личен период за нея – през юли Пери и Орландо Блум официално потвърдиха раздялата си след девет години заедно. Междувременно, предполагаемата ѝ нова връзка с Джъстин Трюдо вече е „охладняла“, съобщи „Дейли Мейл“. Според източници, двамата са направили крачка назад заради натоварените си графици и заради вниманието на медиите след общата им вечеря през юли.

