Сред публиката на концерта на Лили Иванова в емблематичната зала „Олимпия“ бяха забелязани редица известни българи от света на културата, бизнеса и обществения живот. Събитието се превърна не само в музикален празник, но и в среща на българския елит, дошъл да аплодира една от най-големите звезди на родната сцена по време на историческото ѝ представяне във френската столица.

БТА потърси за коментар и други нейни колеги, присъствали на събитието, състояло се на 24 май в Париж. Общото между всички реакции е усещането, че са станали свидетели на триумф за българската музика и на нещо историческо – спектакъл, в който музиката, сценичното присъствие и личността на Лили Иванова са се слели ведно – като вдъхновение, урок по професионализъм и среща с мащаба на една истинска легенда.

Силвия Лулчева сподели още, че макар да не гледа Лили Иванова за първи път, този концерт ѝ е дал възможност да бъде много по-близо до сценичната ѝ енергия. Тя говори не само за артистичната дистанция и сдържаност на певицата, но и за огромното въздействие, което тя упражнява върху публиката: „Това е мащаб, на който светът тепърва ще поднася комплименти и ще я аплодира. Очаквах вълнение, очаквах емоция. Бях се настроила специално, но виждах хора, които не могат да задържат нито емоцията си, нито сълзите си“.

По думите ѝ, особено впечатляващо е било присъствието на много млада публика, която реагирала изключително емоционално: „Една много млада аудитория, дори един от нашата компания, който категорично беше откъм въздържалите се да присъства, първи се разплака и изпусна сърцето си, и даде воля на емоциите си“. Лулчева разказва и за разговорите си с Жерар Понт, директор на фестивала FrancoFolies и изпълнителен директор на Morgane Groupe, организатор на събитието в „Олимпия“, който също бил впечатлен от мащаба на явлението Лили Иванова.

„Знам, че зад това се крие наистина много труд и постоянство, и много сериозна работа, и нечовешки професионализъм, и сигурно много жертви, но съм благодарна, вдъхновена, щастлива... Даже си правя планове какво от утре да променя в личния си живот, в професионалния си път, така че по някакъв начин да отговарям на това, до което се докоснах, на това, което ми се случи тази вечер и не само. Просто, мисълта, че съм във века на Лили Иванова, ме респектира, задължава, вдъхновява и наистина почвам да мечтая по-смело. Както се разбра, тя няма мечти, а има цели, може би и аз трябва да сложа ясни цели“, допълва тя.

Колегата ѝ от Сатиричния театър – Боян Арсов, също определя вечерта като празник и споделя, че макар вече неведнъж да е бил на концерти на Лили Иванова, преживяването в „Олимпия“ е било различно: „Много вълнуващо беше на този празничен ден да бъдем част от публиката“.

Според него атмосферата в залата и усещането, че сцената е вече позната територия за певицата, са допринесли за особено силната връзка с публиката: „Мястото е много уникално и специално, и тя се чувствуваше много добре. Всички виждаха и коментираха колко добре се чувства. Тя идва тук за втори път. Личеше си, че сцената и е позната. Личеше си, че залата очаква да бъде пълна. И беше според мен много, много щастлива, и това щастие го предаваше във всяка песен на публиката“.

Телевизионният водещ и артист Драгомир Драганов, работил с Лили Иванова през годините, бе лаконичен, но пределно емоционален: „Без дъх. Без дъх. Това е. Мога да го повтарям хиляди пъти. Съзнавайки, че това преживяване, на днешния ден е велико“.

За него концертът е преживяване с почти мисийно измерение: „Лили е един велик българин. Една жена, която показва на целия свят българския дух. Духа на артиста с главна буква. И това да изгориш на сцената като мисия, като смисъл на един живот“.

Певецът Орлин Горанов казва, че от години е мечтал да посети „Олимпия“, която определя като „история на изкуството“. За него присъствието на Лили Иванова на тази сцена е напълно закономерно: „Почти всички велики звезди, големи творци са минали оттук. Изключително съм щастлив, че имах възможност да бъда част от тази прекрасна публика и този великолепен концерт на нашата грандама Лили Иванова“.

Той дори изразява надежда певицата да се завърне за трети път в прочутата парижка зала: „Тя го заслужава“.

„Поклон за цялата енергия, за всичко, което ни остави. И съм сигурен, че ще има още интересни неща, които ще случат занапред“, каза още Орлин Горанов.

Особено аналитичен в оценката си е Любо Киров, който поставя акцент върху драматургията на самия концерт: „Хареса ми, че тя е в много добра форма. За пореден път. Хареса ми програмата, самата програма, начинът, по който е направена, и подборът на песните“.

Според него концертът е бил изграден като цялостен разказ, в който всяка песен има своето място и смисъл: „Бяха подредени леко, като цяла история, с оная нотка на Едит Пиаф, с която българският текст звучеше по подобен начин – че за нищо не съжалявам, а последната ми дума е песен“.

Любо Киров определя преживяването в Париж като „знаково“ и признава, че именно идеята и концепцията на програмата са били онова, което кара човек „да настръхва“.

На 24 май вечерта, продължение на почти два часа, най-голямото в българската поп музика представи в Париж някои от най-големите си хитове, заедно с нови песни. Същата вечер стана ясно, че актрисата Виолина Доцева е избрана за главната роля във филма „Лили – любовта е живот“, а снимките започват през април.

