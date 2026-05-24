Българският често е определян като един от най-трудните славянски езици за чужденци. В Париж, един французин учи езика ни по най-сериозната възможна причина - любовта. Той се опитва да овладее сложното за французите българско „л“ заради най-хубавата българска дума. А когато учителят ти е бъдещата тъща, отсъствия и двойки не са позволени.

В малък апартамент в Париж се водят може би едни от най-мотивираните уроци по български. Учителката е Неда, а ученикът - бъдещият ѝ зет Жулиен. Той започва да учи езика ни, след като се влюбва в дъщеря ѝ Гери.

„Моята годеница е българка и искам да стана част от нейния свят. Искам да разбирам моите бъдещи деца“, казва Жулиен.

За 24 май Жулиен вече има и специално послание към всички българи: „Честит 24 май, честит празник на българите, на езика, на всички българи“.

Миналата година за рождения си ден Жулиен си пожелава учебник по български. И вече 8 месеца учи усърдно, защото, както сам казва, любовта понякога минава и през граматиката.

