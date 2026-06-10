Най-новото попълнение сред хипопотамите джуджета в Берлин получи името Брьотхен, което на немски означава „хлебче“, като в момента животното плахо прави първите си стъпки във водата. Това съобщи директорът на зоологическата градина в германската столица Андреас Книрим, цитиран от ДПА.

„Именуването на животни на храни изглежда в момента е популярна тенденция”, каза Книрим. „Всъщност Берлин още преди десетилетия доказа, че имената на малки кръгли кулинарни изкушения подхождат отлично на животните. Така например женският хипопотам Булете беше сред големите любимци в берлинския зоопарк до 2005 г.”, коментира директорът. Думата „булете” е берлинското наименование на традиционното кюфте, уточнява ДПА.

В зоопарка в Берлин се роди бебе хипопотам от застрашен вид (ВИДЕО)

Брьотхен е родена на 9 май и в момента тежи 20 килограма. Сега тя привиква към водата и прави първите си опити да плува. Реално хипопотамите джуджета не могат да плуват в класическия смисъл на думата. Вместо това те се оттласкват от дъното и се плъзгат из водата. По-голямата сестра на Брьотхен – Тони, в момента живее в зоопарк във Франция.

Хипопотами джуджета, носещи имена на храни, има и в други страни. Във Великобритания например живее Хагис, кръстена на традиционния шотландски специалитет от овчи дреболии. Тя е родена в зоопарка в Единбург, но впоследствие бе преместена в английското графство Кент.

В Тайланд пък истински фурор предизвика Му Денг. Името ѝ се превежда като „подскачащо свинско” и също идва от добре познато ястие от тайландската улична кухня, допълва ДПА.

Редактор: Мария Барабашка