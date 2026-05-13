Малкото е от женски пол
Бебе от застрашения от изчезване вид хипопотам пигмей е най-новият питомец на зоопарка в Берлин. Малкото се появи на бял свят на 12 май, съобщават от ръководството на зоологическата градина.
То е от женски пол и тежи 5,9 килограма. То е първата рожба на Деби и Тоби, като основно грижите за бебето ще поеме майката. Причината - една от особеностите на вида е, че хипопотамите пигмеи живеят самостоятелно, а не в групи, и малките се отглеждат от майките си до навършване на 1 година.
В германски зоопарк се роди бебе тапир от застрашен вид (ВИДЕО)
Хипопотамчето все още няма име, което вероятно ще бъде избрано чрез конкурс от посетителите на зоопарка.
Видът е включен в списъка на застрашените, като се смята, че в дивата природа са останали само няколко хиляди - основно в Западна Африка. Загубата на местообитания заради обезлесяване и земеделие, заедно с бракониерството, са основните заплахи за оцеляването им.Редактор: Станимира Шикова
