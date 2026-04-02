Кадър/Видео:"Ройтерс"
Три тайни на Версайския дворец (ВИДЕО)
Малкото е от женски пол и все още няма име
Бебе от застрашения вид малайски тапир е най-новото попълнение сред питоМците на зоопарка в южния германски град Нюрнберг. Малкото е от женски пол и все още няма име, съобщиха от управата на зоологическата градина.
Тапирчето се е родило на 25 март. "То е здраво и жизнено и е под зоркия поглед и грижи на майка си Инди", заяви ветеринарят Диана Кох. По думите ѝ малкото тежи около 9 килограма. То ще остане при майка си през следващите близо 2 години.
Зоопаркът във Франкфурт посрещна бебе от застрашения вид маймуна бонобо
Малайският тапир, който е единственият, обитаващ Азия, се различава от американските си роднини по своята големина.
„Той е най-едрият представител на този род животни. Черно-белите му окраски му осигуряват отличен камуфлаж в храстите. Очертанията му са практически неразличими в петнистата сянка на гората. Освен това тапирът отлично обоняние“, обясняват от управата на зоопарка.
Бебе хипопотамче в зоопарк в Берлин плува за пръв път (ВИДЕО)
Тапирите са добри в откриването на хищници. Тъй като са отлични плувци и гмуркачи, те бягат към най-близкия воден басейн, когато се появи опасност. Обикновено се потапят напълно и използват хобота си като шнорхел.Редактор: Станимира Шикова
