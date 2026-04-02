Бебе от застрашения вид малайски тапир е най-новото попълнение сред питоМците на зоопарка в южния германски град Нюрнберг. Малкото е от женски пол и все още няма име, съобщиха от управата на зоологическата градина.

Тапирчето се е родило на 25 март. "То е здраво и жизнено и е под зоркия поглед и грижи на майка си Инди", заяви ветеринарят Диана Кох. По думите ѝ малкото тежи около 9 килограма. То ще остане при майка си през следващите близо 2 години.

Малайският тапир, който е единственият, обитаващ Азия, се различава от американските си роднини по своята големина.

„Той е най-едрият представител на този род животни. Черно-белите му окраски му осигуряват отличен камуфлаж в храстите. Очертанията му са практически неразличими в петнистата сянка на гората. Освен това тапирът отлично обоняние“, обясняват от управата на зоопарка.

Тапирите са добри в откриването на хищници. Тъй като са отлични плувци и гмуркачи, те бягат към най-близкия воден басейн, когато се появи опасност. Обикновено се потапят напълно и използват хобота си като шнорхел.

