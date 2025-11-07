Бебе хипопотам поплува за пръв път в зоопарка в Берлин. Малкото е родено на 28 септември и все още няма име.

Според ветеринари първото влизане на хипопотамчето във водата е важен етап от развитието му. Малкото плува под зоркия поглед на майка си Нала, която го избутваше нежно към плитчините, когато то се опитваше да покори по-дълбоките части на басейна.

Освен майката и малкото, част от семейството на хипопотамите в зоологиеската градина в германската столица са и 13-годишният Були, който е баща на бебето, както и още един мъжки екземпляр, който наскоро отпразнува 50-годишен юбилей.

Редактор: Станимира Шикова