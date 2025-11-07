Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
Популярна улица в Лондон беше озарена от коледни светлини (ВИДЕО)
-
Диамантът "Искряща роза" отива на търг в Женева за 20 млн. долара (ВИДЕО)
-
Откриха най-голямата паяжина в света, дом на над 100 000 насекоми (ВИДЕО)
-
„Непознатите земи”: 40 000-годишните рисунки на Монголия
-
Мечка се разходи край музей в Япония (ВИДЕО)
-
Продават на търг уникален син диамант с тегло от близо 10 карата (ВИДЕО)
Малкото е родено на 28 септември и все още няма име
Бебе хипопотам поплува за пръв път в зоопарка в Берлин. Малкото е родено на 28 септември и все още няма име.
Според ветеринари първото влизане на хипопотамчето във водата е важен етап от развитието му. Малкото плува под зоркия поглед на майка си Нала, която го избутваше нежно към плитчините, когато то се опитваше да покори по-дълбоките части на басейна.
В чешки зоопарк показаха за пръв път хипопотамче от застрашен вид (ВИДЕО)
Освен майката и малкото, част от семейството на хипопотамите в зоологиеската градина в германската столица са и 13-годишният Були, който е баща на бебето, както и още един мъжки екземпляр, който наскоро отпразнува 50-годишен юбилей.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни