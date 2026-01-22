Зоопаркът във Франкфурт с гордост представи бебе от критично застрашения вид човекоподобна маймуна бонобо. Бебето носи името Фаро и е родено на 7 декември 2025 г. Основните му занимания в момента са да се държи за майка си и да суче.

Оказва се, че мъжките от този вид остават с майките си през целия си живот. Когато малкият Фаро порасне достатъчно и може да се премести в друга зоологическа градина с цел размножаване, майка му ще отиде с него.

Редактор: Мария Барабашка