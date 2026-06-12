Новата звезда на зоопарка "Уипснейд" във Великобритания е едва на два дни, но вече привлича вниманието на посетителите.

Малко азиатско слонче направи своя дебют пред публика, като получи футболна топка и веднага започна да я изследва с хобота си. То дори я побутва като истински спортист.

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Малкият слон е роден на 8 юни и тежи около 110 килограма. От зоопарка определят появата му като изключително важна за европейската програма за размножаване на азиатските слонове – вид, който е застрашен от загубата на местообитания и конфликтите с хората.

Редактор: Дарина Методиева