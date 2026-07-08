Изкуственият интелект и дигиталните технологии може да се превърнат в едни от най-ефективните съюзници в борбата срещу изчезването на растителни видове и гъби. До този извод стига нов доклад на Кралската ботаническа градина в Кю (Лондон), който показва как технологиите променят начина, по който учените изучават и опазват природата.

В продължение на десетилетия изследователи от цял свят събират образци на растения и гъби, а днес милиони от тях вече са дигитализирани и достъпни онлайн. Това позволява информацията да бъде анализирана дистанционно и значително ускорява научните изследвания.

„Разполагаме с една от най-големите и най-важни колекции от растения и гъби в света. Успяхме да дигитализираме 7,4 милиона образци, което допринася за общо 145-те милиона екземпляра от растения и гъби, дигитализирани в световен мащаб. Това е глобален ресурс за учените и природозащитниците“, посочва Александър Антонели от Кралската ботаническа градина.



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По думите му дигитализацията позволява на учените много по-бързо да идентифицират видовете и да определят кои райони се нуждаят от спешни мерки за опазване, без да е необходимо да пътуват между различни музеи и научни институти.

Въпреки напредъка, учените предупреждават, че ситуацията остава тревожна. Почти 30 хиляди растителни вида и над 400 вида гъби вече са определени като застрашени от изчезване. В същото време огромна част от познатите видове все още не са оценени.

"Знаем, че природата е в много лошо състояние и наблюдаваме сериозен спад на биоразнообразието в световен мащаб. Но аз оставам оптимист, защото тези инструменти ни позволяват да работим по-бързо и ефективно и да насочваме ресурсите там, където са най-необходими", признава Антонели.

Изследването открива и още една последица от климатичните промени. Благодарение на изкуствения интелект учените проследяват, че периодът на цъфтеж на растенията по света се измества средно с около два дни и половина на десетилетие.

"Нашият доклад показва, че средно всеки вид е започнал да цъфти по-рано или по-късно с около два дни и половина на десетилетие. Това може да не звучи като нещо значимо, но е. Проблемът е, че това създава проблеми при опрашването", споделя още той.

Според авторите на доклада изкуственият интелект няма да спре сам изчезването на видовете, но може значително да подпомогне усилията за съхраняване на биоразнообразието и да се превърне в ключов инструмент за опазването на природата през следващите десетилетия.



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Редактор: Иван Иванов