За някои ястия винаги се спори как се приготвят и коя е родината им. Едно от тях е овчарският пай. Приготвя се лесно, но дяволът е в детайлите.

Как се приготвя автентичният овчарски пай в Англия? Разказва „Дойче веле”.

Повече гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.

Редактор: Ина Григорова