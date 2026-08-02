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Разказва „Дойче веле”
За някои ястия винаги се спори как се приготвят и коя е родината им. Едно от тях е овчарският пай. Приготвя се лесно, но дяволът е в детайлите.
Как се приготвя автентичният овчарски пай в Англия? Разказва „Дойче веле”.
Повече гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.Редактор: Ина Григорова
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