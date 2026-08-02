Индустриален парк и шест села близо до град Мегара, западно от Атина, бяха евакуирани днес, докато стотици пожарникари се борят трети ден да овладеят голям горски пожар, който унищожи хиляди хектари гори и десетки домове, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Двама души бяха арестувани и са изправени пред наказателни обвинения във връзка с вятърен парк, от чиято инфраструктура се смята, че е започнал пожарът.

Силните и непредсказуеми ветрове продължават да възпрепятстват усилията за борба с пожарите, докато властите са в повишена готовност за нови пожари в по-широкия район на столицата Атина, който заедно с остров Евия е изправен пред риск от горски пожари категория 4 днес по 5-степенна скала.

Остава тежка ситуацията с горските пожари в Гърция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че страната е изправена пред „изключително трудни дни, с екстремни метеорологични условия“ и обеща държавна подкрепа за хората, чиито домове са разрушени или повредени.

Горският пожар, който започна в петък в Агиос Василиос и в събота премина на изток през Порто Гермено, крайбрежен град в Коринтския залив на около 70 километра западно от Атина, се насочи днес към Мегара, като около 500 пожарникари със 134 противопожарни машини се опитват да овладеят разпространението му.

Гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от "Катимерини", съобщи, че около 200 домове са били унищожени или повредени в Порто Гермено, докато около 10 000 хектара гори и храсти са били изгорени.

Осем самолета за гасене на пожари се присъединиха към операцията рано сутринта, въпреки че усилията им бяха затруднени от ветровете, духащи с над 100 километра в час, докато наземните сили включваха два екипа от 23 пожарникари с по четири противопожарни машини от Франция и Румъния.

На западния остров Кефалония пожар близо до село Пастра наложи евакуация на осем селища, докато 31 пожарникари и седем противопожарни коли се бореха с пламъците на място.

Властите арестуваха двама души, заподозрени в неволно запалване на огромния пожар западно от Атина, за който се смята, че е бил предизвикан от искри от кабели, свързващи вятърен парк с главната електропреносна мрежа. Двамата мъже са участвали в изграждането на вятърния парк и са изправени пред наказателни обвинения.

Други по-малки пожари продължават да горят в няколко части на Гърция.

Миналата седмица поредица от разрушителни горски пожари обхванаха страната на фона на бурни ветрове, а трима пожарникари загинаха в борба с пожарите на южния остров Крит и в Южен Пелопонес.

Редактор: Цветина Петрова