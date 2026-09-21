Нивото на река Дунав при Русе се е повишило със 7 сантиметра за последните 24 часа, показват данните на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ за 21 септември. При автоматичната хидрометрична станция в града е отчетен воден стоеж от -118 см. Температурата на водата е 23,1 градуса.

В участъка са отчетени и намалени габарити на фарватера, като последното измерване показва минимална изчислена дълбочина от 22,5 до 34,5 дм в различните части на участъка.

Нивото на река Дунав в българския участък остава динамично

Редактор: Габриела Павлова