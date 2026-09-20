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Въпреки предизвикателствата и множеството ужилвания, те не се отказват
Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” ви срещаме с едно семейство, което избра да се върне в България след години работа в Испания.
Полина я е строителен инженер, а Петър - ски инструктор. Работата ги отвежда в чужбина, но не за дълго. Когато децата стават три, решават да излязат от матрицата - нов апартамент и нова ипотека. Така отиват в село Прилеп и започват да се занимават с пчели - наследство от нейните родители. Въпреки предизвикателствата и множеството ужилвания, три поколения живеят в хармония в един дом и работят за една кауза.
Историята на Полина и Петър - гледайте във видеото.
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