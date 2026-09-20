За първи път телевизионен екип влиза в един от складовете на оръжейната компания „ЕМКО“, разрушени при взривовете през това лято. В рубриката „Обществен контрол“ на „На фокус“ екип на NOVA показа отвътре пораженията в обекта край Трявна - място, което до този момент оставаше зад затворени врати, докато разследването на причините за инцидента продължава.

От склада, в който на 10 август избухна пожар, последван от взривове, на практика са останали руини. По алеята все още се виждат отломки, а сред следите от огъня е и изгорял камион, който в деня на инцидента е разтоварвал готова продукция.

Пожар избухна в складове за боеприпаси на „ЕМКО“ в Габровско (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Зад мен се вижда всъщност какво остана от този склад и от имуществото, което беше в него. На практика складът е поразен, имуществото - също. Тук, на алеята, се виждат остатъци от инцидента и камионът, който е разтоварвал готовата продукция сутринта. Пострадал е от пожара, но категорично казвам - не е той причината. Шофьорът е бил до него, когато е започнал пожарът, и се е евакуирал в правилната посока“, разказа Славчо Димиев, директор на обособеното производство на „ЕМКО“.

Заради продължаващото разследване от компанията не разкриват подробно какво точно е било съхранявано в унищожения склад. По думите на Димиев вътре е имало няколко различни вида боеприпаси и вещества.

Инцидентът е един от двата в обекти на компанията само през това лято. След него отново възникна въпросът как се охраняват складовете и дали причината трябва да се търси вътре в обектите, или е възможна външна намеса.

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От „ЕМКО“ твърдят, че собствените им проверки не са открили нарушения при съхранението на боеприпасите. „Тази убеденост идва от проверките, които сме направили - документално и физически, за състоянието на съхранението във всички складови и работни помещения. Не са установени нарушения нито в количествата, нито в съвместимостта на имуществото, нито грешки в начина на подреждане. Не намираме и най-малкия повод да кажем, че е имало нарушение, което би могло да доведе до критична ситуация и до възникването на такъв инцидент“, заяви Димиев.

По думите му обектът разполага с физическа охрана, сигнално-охранителна техника, денонощно видеонаблюдение и антидрон защита. Той посочи още, че там се извършват поне по една-две проверки месечно и според компанията през последната година не са установявани нередности, които да налагат спиране на дейността заради риск за работещите или хората извън предприятието.

Димиев отговори и на критиките на вътрешния министър за евентуални пропуски при охраната и съхранението на боеприпаси. Според представителя на „ЕМКО“ трябва ясно да бъде установено какви точно нарушения се твърди, че са допуснати и къде се простират отговорностите на дружеството.

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„Всички трябва да си свършим работата - ние вътре, държавните органи отвън, и така ще има успех. Естествено, правим собствена проверка дали имаме някакви нередности. Такива не са констатирани“, каза той.

Историята на инцидентите в обекти, свързани с „ЕМКО“, обаче започва години по-рано. От 2011 г. насам поредица от пожари и експлозии периодично връщат компанията в центъра на общественото внимание. Част от случаите впоследствие попаднаха в разследвания, при които беше проверявана и версия за външна намеса.

Името на собственика на компанията Емилиян Гебрев е свързано и с разследването на отравянето му през 2015 г. Тогава пострадаха още синът му Христо и директор от компанията. По случая бяха обвинени трима руски граждани. Години по-късно прокуратурата започна да проверява дали между този случай и част от взривовете в оръжейни обекти може да има връзка. Окончателен отговор за причините за поредицата от инциденти обаче все още няма.

Подобни случаи през последните години има и в други европейски държави. Германският офицер от Генералния щаб и научен сътрудник в Института за изследване на мира и политиките за сигурност в Хамбург Тило Гайгер посочи пред NOVA, че при част от разследваните в Европа саботажи мишени са били компании, свързани с военни доставки за Украйна. Той подчерта, че установяването на извършителите и евентуалната им връзка с Русия често е сложно и може да отнеме месеци.

„Това, което наблюдаваме, е, че се действа много силно прикрито. В началото е много трудно да се установи връзката с Русия. В останалите случаи виждаме използването на различни методи - наблюдавали сме дронове, както и така наречените агенти за еднократна употреба. Саботажни действия наблюдаваме в цяла Европа“, обясни Гайгер.

Според него при този модел често се използват хора без специална подготовка, които получават конкретна задача срещу заплащане. По думите му подобен подход позволява на поръчителя да ограничи риска от разкриване на собствените си агентурни структури. Това е анализ на експерта за установени европейски случаи, а не заключение за причините за конкретните взривове в обектите на „ЕМКО“.

От компанията настояват именно разследващите органи да дадат окончателния отговор какво е предизвикало последните експлозии.

„Много се надяваме този път разследването да стигне до такъв завършек, че ясно да бъдат посочени причините за този инцидент. Многократно сме повтаряли, че сме най-заинтересовани да ги знаем, за да можем в бъдеще да се предпазваме“, заяви Димиев.

На въпрос дали след предишните разследвания все още вярва, че този път ще бъде установена причината, той отговори: „Надеждата умира последна. Надяваме се. Но за 15 години досега надеждите са били напразни“.

Разрушеният склад край Трявна днес остава материалната следа от последния инцидент, а ключовият въпрос - дали причината е вътрешен пропуск, технически фактор или умишлена външна намеса - продължава да чака отговор от разследването.

Репортер: Саня Петкова

Редактор: Цветина Петкова