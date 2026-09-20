Италианското правителство подготвя промени в правилата за училищата, насочени към интеграцията на децата от чуждестранни семейства. Сред обсъжданите мерки са ограничаване на дела на чуждестранните ученици в отделните класове, езиково обучение за техните родители и забрана на облекла, които изцяло скриват лицето.

Министърът на образованието Джузепе Валдитара заяви, че съществуващото ограничение чуждестранните ученици да бъдат до 30% от един клас не се прилага достатъчно ефективно. Затова управляващите възнамеряват принципът да бъде регламентиран със закон.

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Според Валдитара целта е да не се допуска голям брой деца, които все още не владеят добре италиански, да бъдат концентрирани в едни и същи училища и паралелки. „Не искаме училища гета“, заяви министърът. Той уточни, че при разпределението трябва да се отчита и разстоянието до дома на учениците, за да не бъдат принуждавани да пътуват прекалено далеч.

Властите вече са осигурили 1000 преподаватели, които да подпомагат изучаването на италиански от наскоро пристигнали в страната деца.

Друга идея предвижда в процеса на интеграция да бъдат включени по-активно и родителите. Валдитара предлага изучаването на италиански да стане задължително за родители на чуждестранни ученици, които срещат сериозни затруднения в училище. Според него езиковата бариера при възрастните затруднява комуникацията с учителите и подкрепата за децата у дома.

Подобна практика вече се изпробва на местно ниво. В Триест през тази учебна година започва пилотна инициатива с безплатни курсове по италиански за родители на чуждестранни ученици. На национално равнище обаче предложението за задължително обучение все още не е действащо правило.

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Част от подготвяните промени засяга и облеклата, които покриват лицето. Валдитара настоява бурката да не бъде разрешена в училищата, като аргументира позицията си с равнопоставеността между жените и мъжете и необходимостта учениците да могат пълноценно да участват в училищния живот. Предложението е насочено основно към облеклата, скриващи лицето, а не към хиджаба, който покрива косата, но оставя лицето открито.

Редактор: Цветина Петкова