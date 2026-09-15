Премиерът Румен Радев определи реформата в образованието като един от основните приоритети на правителството и заяви, че досегашният модел „парите следват ученика“ трябва да бъде заменен със система, в която водещо е качеството на обучението. Той говори при откриването на новата учебна година във видинското село Раковица.

„Нека не си говорим за образование само на 15 септември. Не случайно обявихме, че реформата в образованието е абсолютен приоритет - един от най-важните за нашето правителство“, заяви Радев.

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По думите му кабинетът иска да промени философията на финансиране на училищата, така че системата да не бъде стимулирана да задържа възможно най-много деца до завършването им.

Сред планираните промени е и въвеждането на т.нар. нулев клас преди първи клас за деца, които не владеят достатъчно добре български език. Според Радев целта е те да получат необходимата подготовка и да започнат училище при равни условия с останалите.

Премиерът постави акцент и върху необходимостта от по-силна подкрепа за учителите, както и върху възпитанието и дисциплината в училище. „Модел, който да дава увереност, самочувствие и защита на българските учители. Укрепването на възпитанието и дисциплината и въвеждането на ясни правила в училище - за да можем да изграждаме личности“, каза той.

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Според премиера задачата на образователната система не трябва да приключва с усвояването на учебния материал. Тя трябва да подготвя младите хора за живота и да изгражда у тях отношение към обществото и страната. „Личности с мислене, личности с готовност за живота, който ги очаква, с уважение към правилата, с уважение към хората около тях, които да държат на страната си“, посочи Радев.

Промяна на учебните програми, ново съдържание и начин за оценяване

Промяна на учебните програми, ново съдържание и различен начин за оценяване на знанията са сред основните стъпки в планираната реформа в образованието, заяви министърът на образованието проф. Георги Вълчев при откриването на учебната година във Видинско.

Според него една от най-важните задачи е учебното съдържание да стане по-близко до езика на децата и да ги провокира да разсъждават, вместо да възпроизвеждат готови отговори.

„Изключително важна е промяната на учебните програми. Това ще ни позволи да променим учебното съдържание, да създадем учебници, които са много по-близки до езика на децата и които насърчават мисленето“, заяви Вълчев.

Просветният министър посочи, че системата постепенно е била натоварена с твърде много допълнителни помагала и различни издания. Част от тях според него предлагат на учениците полуготови или напълно готови решения и така не стимулират самостоятелното мислене. „Вместо да разсъждават, ние ги тласкаме отново да следват едни правила, които само възпроизвеждат и постепенно губят смисъла от тях“, коментира министърът.

Промени се предвиждат и при оценяването. Целта е изпитването да показва не само какво са запомнили учениците, а доколко могат да мислят, да бъдат креативни и да използват придобитите знания. „Ще променим и начините на оценяване на знанията, така че действително да виждаме креативни, мислещи хора, които се ангажират с бъдещето на страната си“, заяви Вълчев.

Голяма част от набелязаните образователни мерки трябва да започнат да се реализират още през настоящата и следващата година. Цялостната промяна на учебните програми обаче ще изисква повече време, тъй като новият модел трябва да премине и през период на апробация.

Първоначалният хоризонт за въвеждането на новите програми е 2029 г., но министърът пое ангажимент да опита да ускори процеса с една година.

„Ще направя всичко възможно - и това е мой ангажимент към правителството - този процес да бъде завършен през 2028 г., така че да можем да предложим съвършено ново съдържание, което насърчава мисленето, креативността и междупредметните връзки“, каза Вълчев.

Скоростният път Видин - Ботевград остава приоритет

Премиерът коментира и изграждането на скоростния път между Видин и Ботевград. Той увери, че проектът остава сред основните инфраструктурни задачи на кабинета въпреки натрупаното забавяне. „Неведнъж сме обявили, че изграждането на този скоростен път е абсолютен приоритет за нас и вие ще видите, че ще се ускори значително изграждането на тази важна пътна артерия“, заяви Радев.

Той съобщи, че предстои специална среща с представители на ресорните министерства, строителния бранш, проектантски организации и неправителствения сектор, ангажиран с гражданския контрол върху качеството на пътищата. Целта е да бъдат обсъдени мерки за ускоряване на изграждането на модерна пътна инфраструктура в страната.

По повод ремонта на училището в Раковица, чиято основна сграда изгоря след удар от мълния през 2022 г., премиерът заяви, че Министерството на образованието ще следи изпълнението на дейностите.

„В Министерството на образованието се вземат всички мерки, така че да има едно качествено, добро училище, което да съответства на таланта на тези прекрасни деца“, каза Радев.