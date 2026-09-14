Повишаване на дисциплината в клас и по-добра организация в училищата са сред основните приоритети на Министерството на образованието и науката в новата учебна година. В навечерието на 15 септември министърът проф. Георги Вълчев заяви, че предстоят промени и във финансовия модел на системата. По думите му те трябва да дадат по-голяма сигурност на малките училища.

„Ще променим в следващата година финансовия модел „парите да следват ученика“, защото той обрича малките, по-слабите като контингент училища, където трудно се събират необходимият брой ученици“, заяви проф. Вълчев.

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Министърът призова за открито говорене за проблемите в образованието, за да могат да бъдат търсени работещи решения. „Ако ние не започнем да изговаряме проблемите си на глас, няма как да намерим верните решения“, каза той.

На места новата учебна година ще започне и с продължаващи ремонти. Очаква се в около 50-60 училища строителните дейности да не са приключили до 15 септември.

Редактор: Ралица Атанасова