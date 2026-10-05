Майкъл Дъглас пристигнал на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ през 1992 г., без да подозира, че е в сериозна опасност. На място актьорът бил предупреден от представители на ФБР и полицията в Лос Анджелис за „достоверна заплаха“ срещу него. Това разказва звездата в новите си мемоари „One Helluva Ride“.

Според Дъглас мистериозен мъж, намиращ се в залата, планирал да го нападне с игла, заразена с HIV. „Имаме информация, че някой ще се опита да те убоде с игла, заразена с HIV тази вечер“, казали служителите на актьора, според написаното в книгата.

Дъглас пристигнал на церемонията като водещ, година след като спечелил „Оскар“ за най-добър актьор за ролята си на безскрупулния борсов търговец Гордън Геко във филма „Уолстрийт“ на Оливър Стоун. Когато лимузината му спряла пред Shrine Auditorium, вместо от обичайния служител на паркинга той бил посрещнат от агент на ФБР и сержант от полицията на Лос Анджелис. Те го информирали за заплахата.

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По това време епидемията от СПИН била в разгара си, а Дъглас пише, че нападение с игла, заразена с HIV, на практика би могло да се превърне в смъртна присъда. Именно затова много от знаменитостите на церемонията носели червени панделки на реверите си в знак на подкрепа към борбата със СПИН.

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► Агенти под прикритие охранявали актьора

Заради заплахата ФБР разположило агенти под прикритие сред публиката. Те дори следвали Дъглас, когато той излязъл навън за кратка почивка.

Въпреки опасността актьорът решил да изпълни ангажимента си и да излезе на сцената. Той връчил наградата за най-добра актриса на Джоди Фостър за ролята ѝ във филма „Мълчанието на агнетата“. „Докато излизах, хвърлих бърз поглед към публиката, за да се уверя, че никой не се насочва към сцената. Всичко, което виждах, бяха ослепителни светлини“, спомня си Дъглас.

Дългогодишен приятел на актьора също потвърдил случилото се. По думите му Дъглас бил посъветван от агента да не излиза на сцената, тъй като властите знаели, че заподозреният се намира в сградата, но не знаели къде точно. „Майкъл беше ужасно уплашен. Беше много смело от негова страна да излезе на сцената“, разказал приятелят му.

В крайна сметка нападение не последвало, а заподозреният така и не бил задържан.

► Това не била единствената заплаха за живота му

В мемоарите си Дъглас разказва и за друга сериозна заплаха, отправена срещу него години по-рано. Докато снимал телевизионния сериал „Улиците на Сан Франциско“ през 70-те години, името му попаднало в списък с потенциални жертви на „Ангелите на смъртта“ – група екстремисти, свързвани с расистките убийства „Зебра“, при които в началото на 70-те години загинали най-малко 15 души. Заради заплахата актьорът започнал да носи бронежилетка под костюма си по време на снимките. На снимачната площадка също били разположени полицаи под прикритие.

В „One Helluva Ride“ 81-годишният Дъглас разказва още за отношенията си с известния си баща Кърк Дъглас, за любовните си връзки и за случки зад кулисите на едни от най-известните си филми, сред които „Фатално привличане“ и „Първичен инстинкт“. Сред разкритията е и дълго пазената му тайна връзка с Кейтлийн Търнър, за която актьорът разказва четири десетилетия по-късно.

Редактор: Дарина Методиева