Разговорите между Вашингтон и Москва относно прекратяване на войната в Украйна са засегнали авоарите на „Лукойл” по света, пише „Ню Йорк Таймс”. Подобно споразумение можело да включва петролни находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна групировка.

Според изданието сделката за стотици милиарди долари ще облагодетелства приближени до преговарящите от американска страна – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Въпросът е повдигнат от президента Владимир Путин на срещата му с американските пратеници в Москва на 5 септември, твърди още „Ню Йорк Таймс”. Белият дом, Министерството на финансите и „Лукойл” все още не са коментирали темата.

Financial Times: Американски милиардер събира мощен консорциум за активите на „Лукойл“

От своя страна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че няма да коментира конкретно тази публикация. „Ще кажа само, че въпросът за евентуално взаимодействие и сътрудничество в енергийния сектор наистина беше повдигнат по време на разговорите с нашите американски партньори”, каза той.

Редактор: Ивайла Маринова