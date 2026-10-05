Снаряд, изстрелян по време на руска атака срещу Западна Украйна, удари граничен пункт близо до Молдова и рани молдовски митничар. Инцидентът станал на пункта между Маяки-Удобне от украинска страна и Паланка от молдовска, съобщиха от Граничната полиция на Молдова.

„Около 09:38 ч. снаряд падна близо до пункта Паланка, след което, ударил се в земята, рикошира и попадна в микробус, паркиран близо до бариерата“, се посочва в полицейското съобщение. При инцидента леко е пострадал един молдовски митничар.

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Граничният пункт е затворен до приключване на разследването, а гражданите са призовани да избягват района.

Инцидентът стана, два дни след като пет руски средства за въздушно нападение, включително ракети „Бандерол“ и дронове, се взривиха на територията на Молдова, заяви президентът Мая Санду. „Москва поставя в опасност живота на хората в цяла Европа и трябва да бъде спряна“, написа тя в социалната мрежа X.

Министър-председателят на Молдова Василе Тофан също предупреди за нарастващата опасност.„Ситуацията със сигурността около Молдова стана по-тежка“, заяви той на съвместна пресконференция в Брюксел с върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас. „Руските дронове и ракети представляват сериозен риск за населението и инфраструктурата ни“.

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Калас се съгласи с оценката, като заяви, че Русия се опитва да „създаде страх и да парализира вземането на решения“, което тя определи като „напълно неприемливо“.

Редактор: Ивета Костадинова