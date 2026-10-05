Голямо количество ветеринарни лекарства, хранителни добавки и храни за животни с изтекъл срок на годност е открито при проверка на фирмен склад и офис в община Костинброд.

Акцията е проведена на 1 октомври от служители на Областната дирекция на МВР - София и Областната дирекция по безопасност на храните.

Над тон млечни продукти с изтекъл срок откриха в предприятие в Хасковско

При инспекцията са намерени около 800 кашона с ветеринарни лекарствени продукти, сред които антибиотици и хранителни добавки с изтекъл срок на годност. Иззети са и близо 200 чувала с храни за животни, които също са били с изтекъл срок.

Установиха близо 16 тона храни и над 6 200 литра напитки без документи и с изтекъл срок на годност в Плевен

Проверяващите са открили още множество лекарства без етикети, както и опаковки, върху които срокът на годност бил заличен. Иззети са листовки, фирмени етикети и документи, свързани с търговията с лекарствени продукти.

Управителят на фирмата е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова