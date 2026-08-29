Над тон млечни продукти с изтекъл срок на годност са установени от инспектори на Българската агенция по безопасност на храните при съвместна проверка с представители на други институции в млекопреработвателно предприятие в област Хасково. Проверката е извършена във връзка с постъпил сигнал.

Количествата включват 684,6 кг продукт за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара. Храните са насочени за унищожаване.

Без документи и с неправилно етикетиране: Спряха от продажба над 1800 кг храни в София (СНИМКИ)

На бизнес оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

Редактор: Дарина Методиева