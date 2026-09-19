Над 150 наследници на капитан Петко войвода си дават среща в града, обявил го за почетен гражданин - Хасково. Днес там те ще поднесат венци и цветя пред паметника му.

Светлана Костова е основен организатор на тази среща. По думите ѝ е важно днес да помним капитан Петко, защото това е един от най-обичаните герои на България.

Откриха паметник на Капитан Петко войвода в София

"За нас той освен човек от историята, от учебниците, е и близък роднина. Ние носим в жилите си частица от неговата бунтарска кръв. Така че направихме тази среща с желанието да направим един общ поклон към миналото, към него, който да предадем на бъдещето, на децата си", каза тя.

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