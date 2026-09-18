Какво издава оръжието за един килър? Разкрива ли почерка му и вдига ли завесата на психиката му? В новия епизод на „Телеграфно“ подкастът оръжейният експерт Слав Барутчиев прави хирургически анализ на оръжията, с които са извършени 10-те знакови убийства в България – от Васил и Георги Илиеви, Андрей Луканов, Алексей Петров, Фатик, Бай Миле и стигнем до неуспешните стрелби срещу Златко Баретата и Митьо Очите.

► Случаят „Калушев“ и револверът „Колт Анаконда“

Притежанието на тежкокалибрено оръжие от типа на револвер „Колт Анаконда“ 44Magnum рядко е провокирано от реална нужда от самозащита или страх от диви животни като мечки и глигани. Изборът по-скоро се корени в специфични психологически фактори и стремеж към доминация. Според Слав Барутчиев това е абсолютно нерационален избор за самоохрана, който граничи с безумие.

„Всяко увеличаване на децибелите с един децибел увеличава въздушното налягане няколко пъти. Ако трябва да определим как се усеща това нещо в затворено помещение, каквото е бил кемперът, безумно преживяване. Това нещо може да накара възрастен човек да се изпусне, със сигурност“, заяви Барутчиев.

Барутчиев допълва, че подобен избор често показва желание за перчене или компенсиране на лични комплекси, а не реална нужда от защита:

„Да показваш нещо, за да не се налага да го използваш... За мен това е overkill за оръжие. Другата графа са хора, които компенсират нещо, които имат някакъв комплекс, който искат да избиват с това оръжие. Няма как в България да се носи такова оръжие за самоохрана – това са килограм и половина и нагоре метал по теб“, каза той.

При 3 изстрела в компактно помещение (кемпер) с такъв калибър е неизбежно да има огромно количество неизгорели барутни частици навсякъде. На въпрос как си обяснява голямото количество цеви и оръжия, регистрирани на името на Ивайло Иванов, експертът заявява, че това буди сериозни въпроси и съмнения за протекции. Барутчиев смята, че това не съответства на профила на „духовно извисени хора“ или обикновена ловна дружинка.

► Покушението срещу Златомир Иванов - Баретата (2013 г.)

При стрелбата срещу Златомир Иванов – Баретата пред Съдебната палата са изстреляни 10 патрона от автомат „Калашников“, но той оцелява. Според експерта това показва пълна липса на тактическа и балистична подготовка у килъра. Целта е била да ликвидира Баретата, а не да го плаши.

„Много фактори определят избора на оръжието... И не на последно място – какво имаме налично в арсенала, какво имаме в склада. Странното е, че човекът е мислел може би, че стреля точно, защото не е направил корекции. При ползване на оптика на толкова близка дистанция тя просто те „лъже“, ако не е простреляна за това разстояние“, обясни оръжейният експерт.

► Алексей Петров: „Патрон за диво прасе“ и студен професионализъм

Убийството на Алексей Петров с калибър 7.62x39 mm показва съвсем различен профил на извършителя – хладнокръвен и опитен боец. Използван е боеприпас с куршум тип Hydro-Shock.

„Алексей Петров е гръмнат с патрон за диво прасе... Евтин патрон за диво прасе. Това, че имаме довършващ [контролен] изстрел, говори за това, че този човек е имал подготовката да отиде до жертвата и да е сигурен, че работата е свършена. Или, казано по-така, имал е дупе да се приближи толкова“, разказва Барутчиев.

► Хроника на 90-те: От „Заги“-то на Васил Илиев до снайпера на Илия Павлов

Въоръжението при знаковите убийства през 90-те и 2000-те години следва ясна еволюция:

• Васил Илиев (1995 г.): Загубва живота си след канонада от хърватски картечен пистолет Zagi M91 със заглушител (17 изстрела за под 2 секунди).

„Заги М91 за мен не е било разпространено оръжие в България. Такова оръжие трябва специално да бъде доставено, прибрано и подготвено“, коментира той.

• Андрей Луканов: Застрелян с класически пистолет „Макаров“.

„Класикът в жанра. Това е най-лесното оръжие за убийства в България, защото като количество го има безумно много“, обяснява Барутчиев.

• Георги Илиев (2005 г.): Убит с малокалибрена пушка Anschütz (.22 LR) от разстояние 50–80 метра.

„Тук говорим за безобразно прецизна пушка... Извършителят е бил човек с необходимата подготовка, който има нещо сериозно военно зад гърба си“, заяви експертът.

• Илия Павлов (2003 г.): Ликвидиран с един изстрел с австрийска карабина Steyr (калибър 7.62 mm).

„Когато имаш 7.62 в държава като България, бройката на цевите е над половин милион. Килърът знае, че е напред с половин милион вариации, които разследващите трябва да проверяват“, обясни той.

• Фатик и Бай Миле: Демонстративни екзекуции с автомати „Калашников“ и UZI.

„При над 100 изстрела целта не е била само този човек да бъде физически ликвидиран. Тук целта е била да бъде предадено публично послание: „Вижте какво ще се случи и вижте как се случва““, категоричен е Барутчиев.

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Редактор: Георги Иванов